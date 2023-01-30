Мартынов: провокация Эстонии в Финском заливе не останется без ответа Москвы

Идея заключается в том, чтобы ввести «прилежащую зону» в морском пространстве на расстояние до 40 километров от берегов Эстонии. В этом участке Финского залива эстонские надзорные органы и спецслужбы, по задумке властей страны, могли бы досматривать корабли в случае возникновения у них подозрений, что те нарушают законы Эстонии или введенные странами Запада антироссийские санкции.