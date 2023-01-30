Мартынов: провокация Эстонии в Финском заливе не останется без ответа Москвы

Мечтам Эстонии о том, чтобы ограничить России судоходство в Финском заливе не суждено сбыться, так как Москва может поставить страны Балтии на место, даже не прибегая к брутальному применению силы.
Об этом в эфире передачи «Нейтральная зона» на YouTube-канале израильского журналиста Александра Вальдмана заявил политолог Алексей Мартынов.
Ранее в январе эстонское правительство выступило с идеей расширить контроль Таллина в Финском заливе, чтобы осложнить российским кораблям выход в Балтийское море из Кронштадта и других портов Ленинградской области.
Идея заключается в том, чтобы ввести «прилежащую зону» в морском пространстве на расстояние до 40 километров от берегов Эстонии. В этом участке Финского залива эстонские надзорные органы и спецслужбы, по задумке властей страны, могли бы досматривать корабли в случае возникновения у них подозрений, что те нарушают законы Эстонии или введенные странами Запада антироссийские санкции.
«Эстония не может ничего перекрыть в Финском заливе. И вообще, все, что они транслируют, прямо противоречит морскому праву, – заявил по этому поводу Алексей Мартынов. – Это один из базовых элементов международного права. И Британия – одна из стран, которая стояла за формированием этого морского права».
Как бы грозно эстонские политики не предлагали что-либо перекрыть для российских кораблей, или проводить на этих кораблях проверки, у Талина нет для это ни правовых, ни физических возможностей.
Таким образом подобные заявления делаются только ради сотрясения воздуха и обострения и так напряженной ситуации.
И что бы не предприняла в этой области Эстония, Россия в любом случае способна принудить ее и другие прибалтийские республики к соблюдению международного права, уверен политолог.
«Эстония не в состоянии отменить ни международное право, ни сложившуюся систему отношений. Другого-то права нет. Есть это, его подвергают серьезной ревизии, коррозии, ломают через колено, создают опасные прецеденты, которые разрушают эту систему отношений. Но другой пока нет, – объяснил Мартынов. – Не знаю насчет США или Британии, но маленькую соседнюю Эстонию Россия в состоянии принудить выполнять это международное право».
И речь, по словам эксперта, идет не о каких-то брутальных действиях силового характера. России нет смысла к ним прибегать, ведь и Эстония, и Литва с Латвией очень зависимы от хозяйственных, экономических и многих других отношений с РФ, заключил Мартынов.