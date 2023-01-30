Агентство Bloomberg может стать «посредником» диалога между Пригожиным и правительством США

Ранее Пригожин заявлял, что у США не получится подвинуть ЧВК «Вагнер» из Африки. По его словам, многим не нравится то, что Россия может вести самостоятельную политику. В связи с этим и внутри страны идет серьезная борьба за уход «музыкантов» с континента.