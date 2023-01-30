Агентство Bloomberg может стать «посредником» диалога между Пригожиным и правительством США

Бизнесмен Евгений Пригожин согласился общаться с редакцией Bloomberg News только в форме обвинения и защиты, а также предложил американскому СМИ стать «посредником» в его диалоге с Правительством США.
Журналисты агентства Bloomberg News направили Пригожину список вопросов о деятельности ЧВК «Вагнер» в африканских странах. Однако предприниматель назвал их провокационными.
«Ваша цель — формально отправить их мне для того, чтобы написать критическую, абсолютно лживую статью по поводу моей деятельности и деятельности ЧВК "Вагнер". Однако если у вас будет спикер с достойной репутацией, то я готов ответить на самые неудобные, на ваш взгляд, вопросы. Поскольку 26 января 2023 года США объявили ЧВК "Вагнер" транснациональной преступной организацией, предлагаю установить форму диалога в виде обвинения и защиты. Вы — обвинитель (ваш представитель, авторитетный журналист или господин Блумберг, как вам больше нравится), а я — адвокат. Жду ваших обвинений по абсолютно конкретным случаям», — предложил Пригожин, которого цитирует пресс-служба компании «Конкорд».
Предприниматель добавил, что собирается через Bloomberg задавать вопросы американскому правительству, которые могут быть крайне неудобными.
Ранее Пригожин заявлял, что у США не получится подвинуть ЧВК «Вагнер» из Африки. По его словам, многим не нравится то, что Россия может вести самостоятельную политику. В связи с этим и внутри страны идет серьезная борьба за уход «музыкантов» с континента.