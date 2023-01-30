Автор Bloomberg указал на безрассудный шаг Запада в попытке обыграть Путина

Коллективный Запад сделал очередной безрассудный шаг, пытаясь одержать верх над президентом России Владимиром Путиным, заметил один из обозревателей Bloomberg.
Об этом свидетельствуют обязательства, которые взвалил на свои плечи официальный Вашингтон и его союзники по блоку НАТО, предоставляя бронетехнику Киеву. На этом фоне журналист напомнил о неоднократных провалах западных «геополитических игр».
«Такая жажда победить Россию приобретает опасный и безрассудный поворот», — подчеркнул автор, потребовав изменить политику по украинскому кризису.
Ранее стало известно, что США передадут Украине танки Abrams M1A2 не раньше конца текущего года. Об этом проинформировали колумнисты The Washington Post. По их словам, бронетехнику нужно изготовить.