Суд арестовал экс-главу Феодосии Лебедева за превышение полномочий

Андрей Лебедев был руководителем феодосийского комбината «Крымхлеб». Он стал главой Феодосии в декабре 2021 года. Глава Крыма Сергей Аксенов в июле 2022 года порекомендовал ему уволиться после выявленных недостатков в управлении городом. Лебедев ушел с поста, а затем был задержан по уголовному делу.