Суд арестовал экс-главу Феодосии Лебедева за превышение полномочий

Феодосийский городской суд арестовал бывшего главу города Андрея Лебедева по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий», сообщили в пресс-службе суда. Бывший чиновник пробудет под стражей в течение двух месяцев.
Андрей Лебедев был руководителем феодосийского комбината «Крымхлеб». Он стал главой Феодосии в декабре 2021 года. Глава Крыма Сергей Аксенов в июле 2022 года порекомендовал ему уволиться после выявленных недостатков в управлении городом. Лебедев ушел с поста, а затем был задержан по уголовному делу.