Журналист Мардан озвучил список «неприкосновенных» российских критиков спецоперации

Некоторые «неприкасаемые» российские актеры и артисты продолжают свою деятельность, несмотря на критику в адрес спецоперации. Об этом заявил журналист Сергей Мардан.
В качестве примера он привел актрису Юлию Хлынину. Недавно она получила «Золотого Орла» в номинации «Лучшая женская роль на телевидении». Кроме того, ее не включили в «черные списки» после выпадов в адрес СВО.
«Ладно бы речь шла о недлинном списке людей, стоящих особняком: Венедиктов (признан в РФ иноагентом), Собчак – номер один среди «неприкасаемых». Но тут речь идет просто о проходной актрисе, даже не звезде», – отметил Мардан в эфире программы «Соловьев LIVE».
Журналист добавил, что подобные выпады должны восприниматься режиссерами и продюсерами как красная лампочка.
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