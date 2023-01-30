Начальник войск РХБЗ Кириллов: Минобороны РФ помогло сорвать военно-биологические программы на Украине

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов сообщил об остановке реализации военно-биологических программ на Украине.
По его словам, сорвать планы удалось с помощью активных действий Министерства обороны России. Теперь Пентагон переносит исследования в Восточную Европу и Центральную Азию.
На брифинге по анализу документов, которые касаются военно-биологической деятельности США, Кириллов отметил, что параллельно Белый дом наращивает сотрудничество с Кенией, Таиландом и Сингапуром.