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Начальник войск РХБЗ Кириллов: Минобороны РФ помогло сорвать военно-биологические программы на Украине

Армия
Начальник войск РХБЗ Кириллов: Минобороны РФ помогло сорвать военно-биологические программы на Украине

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов сообщил об остановке реализации военно-биологических программ на Украине.

По его словам, сорвать планы удалось с помощью активных действий Министерства обороны России. Теперь Пентагон переносит исследования в Восточную Европу и Центральную Азию.

На брифинге по анализу документов, которые касаются военно-биологической деятельности США, Кириллов отметил, что параллельно Белый дом наращивает сотрудничество с Кенией, Таиландом и Сингапуром.

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