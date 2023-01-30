Сатановский объяснил, почему российские элиты потерпели фиаско после начала спецоперации

Представители российской элиты, которые выводили деньги за границу, потерпели фиаско. Такое мнение выразил политолог Евгений Сатановский.
Эксперт констатировал тот факт, что спецоперация на Украине навсегда изменила жизнь некоторых представителей российской элиты. Указанные лица заработали огромные деньги в 1990-х годах на разных схемах. Однако свои финансы они вкладывали не в развитие родины, а выводили за границу. Сатановский уточнил, что представители элит покупали дома и квартиры в западных странах.
«Многие на этом погорели, потому что они-то верили, что есть правила игры – а их нет», сказал Сатановский.
Телеканал «360» ранее информировал, что замглавы МИД РФ Сергей Рябков высказался о русофобии в западных странах. По его словам, именно НАТО зомбирует государства различными страшилками о Москве.