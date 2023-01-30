Сатановский объяснил, почему российские элиты потерпели фиаско после начала спецоперации

Эксперт констатировал тот факт, что спецоперация на Украине навсегда изменила жизнь некоторых представителей российской элиты. Указанные лица заработали огромные деньги в 1990-х годах на разных схемах. Однако свои финансы они вкладывали не в развитие родины, а выводили за границу. Сатановский уточнил, что представители элит покупали дома и квартиры в западных странах.