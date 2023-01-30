Фармацевтический кризис. В Европе обсуждают создание «блошиных рынков» лекарств

Страны Евросоюза с конца 2022 года испытывают серьезный дефицит поставок медикаментов. Об этом сообщили журналисты американского издания Politico.
Согласно их данным, почти четверть стран ЕС недавно сообщали о нехватке более 600 позиций медицинских препаратов. Наиболее сложная ситуация сложилась в Италии, которая не может предоставить населению более 3 000 видов лекарств.
Аналитики подчеркнули, что больше всего европейцам не хватает антибиотиков, особенно амоксициллина, который используется для лечения респираторных инфекций. Помимо этого, образовался дефицит сиропа от кашля, парацетамола и лекарств от артериального давления.
Причиной этого, по мнению экспертов, стало одновременное сочетание повышенного спроса и снижения объема производства медицинских препаратов. Сезонные инфекции — в первую очередь грипп — стали проявляться чаще, а их течение осложнилось. Также среди детей наблюдается вспышка заболевания горла вирусом стрептококка. Медики считают, что рост таких недугов связан с ослаблением иммунной системы, которая из-за карантина во времена пандемии коронавируса «забыла» о микробах, окружающих нас в повседневной жизни.
Современные реалии застали производителей лекарств врасплох. Фармацевтические компании в Европе испытывают серьезные проблемы из-за энергетического кризиса и растущей инфляции. Так, в 2022 году представители голландской компании Centrient Pharmaceuticals заявляли, что должны сократить производство продукции на четверть по причине высоких цен на электричество.
Кроме того, фармацевтический кризис в Европе усиливается из-за «напряженной ситуации с поставками». Сбои в логистике приводят к нехватке лекарств в аптеках, что ощущает на себе конечный потребитель.
В свою очередь, европейские страны решили ограничить экспорт, чтобы заполнить внутренние рынки. Так, в Греции расширили список препаратов, которые недоступны для продажи в другие страны; правительство Румынии прекратило экспорт некоторых антибиотиков и обезболивающих; власти Бельгии опубликовали указ, который дает полномочия полностью остановить экспорт медикаментов в случае кризиса.
Однако такие шаги раскритиковала комиссар по здравоохранению ЕС Стелла Кириакидес. Она призвала участников объединения «принимать во внимание последствия запретов».
«Государства должны воздерживаться от принятия национальных мер, которые могут повлиять на внутренний рынок ЕС и помешать доступу к лекарствам для нуждающихся в других европейских странах», — заявила она.
Также чиновники из Европейского агентства лекарственных средств предложили ослабить правила, позволяющие аптекам отпускать лекарства индивидуально. Дальше всех зашел президент Немецкой медицинской ассоциации Клаус Рейнхардт, предложив создать неофициальные «блошиные рынки» лекарств, где люди смогут отдавать неиспользованные лекарства пациентам, которые в них нуждаются.
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