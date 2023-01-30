Фармацевтический кризис. В Европе обсуждают создание «блошиных рынков» лекарств

Причиной этого, по мнению экспертов, стало одновременное сочетание повышенного спроса и снижения объема производства медицинских препаратов. Сезонные инфекции — в первую очередь грипп — стали проявляться чаще, а их течение осложнилось. Также среди детей наблюдается вспышка заболевания горла вирусом стрептококка. Медики считают, что рост таких недугов связан с ослаблением иммунной системы, которая из-за карантина во времена пандемии коронавируса «забыла» о микробах, окружающих нас в повседневной жизни.