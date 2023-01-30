Политолог Кедми объяснил, почему ВСУ не смогут эффективно использовать западные танки

Российские военные десятилетиями готовились к гипотетическому противостоянию с западными основными боевыми танками Abrams и Leopard, которые пообещали Украине. Об этом заявил израильский политолог Яков Кедми.
«Хочу добавить только одну вещь: все годы советская и российская армия готовилась воевать с этими танками. Все солдаты, офицеры, все планы, тактические, оперативные, готовились против этих танков», — отметил он.
Кедми подчеркнул, что наличие танка на поле боя ничего не значит. Мало научить украинские экипажи управлять боевыми машинами, на них необходимо уметь эффективно сражаться.
Киев не сможет подготовить профессиональные экипажи за несколько месяцев даже для нескольких рот западных танков, заявил Кедми, усомнившись, что страны НАТО отправят на Украину своих танкистов.