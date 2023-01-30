Замглавы Минюста России пояснил, на каком основании граждан признают иноагентами

Все решения о признании граждан иностранными агентами принимаются в соответствии с юридически подтвержденными фактами, заявил замглавы Минюста России Олег Свириденко.
Замминистра прокомментировал вступивший в силу закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». Свириденко отметил, что документальное подтверждение признания того или иного человека иноагентом содержится в материалах реестровых дел.
Отмечается, что статус иноагента не предполагает запрет на деятельность. Он лишь устанавливает ряд ограничений, прав и обязанностей.