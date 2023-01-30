«Точка невозврата пройдена». Зеленский начал осознавать, что риторика Запада меняется

Решение коллективного Запада о поставках Украине современных танков стало главной новостью минувшей недели, потому что подтвердило отсутствие любых ограничений на передачу Киеву западных вооружений. А это значит, что Россия сможет добиться демилитаризации Украины только, если сделает так, чтобы Западу было просто некуда поставлять оружие.
Об этом в материале для «Московского комсомольца» рассуждает политический обозреватель издания Дмитрий Попов, по словам которого, решение о предоставлении Украине немецких танков Leopard 2 и американских Abrams, свидетельствует о том, что точка невозврата пройдена.
И это, по мнению автора, понимает даже украинский президент Владимир Зеленский, который, хоть и поспешил вслед за танками попросить у Запада американские истребители F-16, но также озвучил еще одну показательную мысль.
В частности, украинский лидер, предупредил США, что, если ВСУ не получат американские танки до августа, то будет поздно.
«Поздно для чего? И с чего это вдруг такое заявление, если вся западная пропаганда полна победных реляций? Отпустило немного и увидел реальное положение дел?» – рассуждает по этому поводу обозреватель «КМ».
По его словам, рассматривать слова Зеленского, как нечто самостоятельное – занятие очень глупое. Все заявления украинского президента необходимо рассматривать в комплексе, вместе с сигналами с Запада. А таких сигналов было два.
Для начала заместитель главы Госдепартамента США по политическим делам Виктория Нуланд объявила о готовности Вашингтона рассмотреть вопрос смягчения антироссийских санкций, если Москва согласится на серьезные переговоры по Украине.
А затем американский аналитический центр RAND, работающий на правительство США, опубликовал доклад, в котором говорится, что конфликт на Украине необходимо заканчивать и предложил план, состоящий из четырех шагов.
Этот план предполагает, что, во-первых, Украина продолжит получать от Запада вооружения только при условии, что она согласится сесть за стол переговоров с РФ. Во-вторых, что Запад возьмет на себя обязательства по обеспечению безопасности Украины, то есть оружие будет поставляться уже на других условиях ради сохранения очага напряженности у российских границ, объясняет Попов. В-третьих, России будет гарантирован нейтральный статус Украины – на Западе надеются, что Москва будет вечно наступать на эти грабли. И, в-четвертых, должны быть четко обозначены условия для ослабления санкций против РФ.
«Вот из Зеленского, Нуланд и RAND уже складывается цельная картина. С одной стороны – поставки оружия, с другой – переговоры. То есть понимание возможностей России у Запада есть – фронт только подал признаки шевеления с нашей стороны, как пошли все эти разговоры о мире и дополнительное давление в виде танков», – отмечает обозреватель.
Запад надеется, что подобные процессы позволят сохранить Украину хотя бы в каком-то виде. Но для России такой результат является неприемлемым, так как в этом случае рано или поздно конфликт на западных рубежах страны разгорится заново, считает Дмитрий Попов.