«Точка невозврата пройдена». Зеленский начал осознавать, что риторика Запада меняется

Этот план предполагает, что, во-первых, Украина продолжит получать от Запада вооружения только при условии, что она согласится сесть за стол переговоров с РФ. Во-вторых, что Запад возьмет на себя обязательства по обеспечению безопасности Украины, то есть оружие будет поставляться уже на других условиях ради сохранения очага напряженности у российских границ, объясняет Попов. В-третьих, России будет гарантирован нейтральный статус Украины – на Западе надеются, что Москва будет вечно наступать на эти грабли. И, в-четвертых, должны быть четко обозначены условия для ослабления санкций против РФ.