Звезда «Убойной силы» Тютрюмов признался, что готов отправиться в Донбасс

Звезда «Убойной силы» Александр Тютрюмов признался, что готов поехать служить в Донбасс. Артист согласен с позицией российских властей и одобряет спецоперацию на Украине.
Тютрюмов рассказал, что в свое время писал заявление, чтобы его отправили в Афганистан. Сегодня его возраст уже не подлежит призыву, но если бы его взяли, то он обязательно отправился бы на Украину.
«Сейчас нам в России нужно держаться всем вместе. Не напрасно всегда говорили: каждую веточку по отдельности легко переломить, но если это будет пучок или веник, то никто его не сломит», – рассказал Тютрюмов в беседе с «АиФ».
Добавим, что Тютрюмов не первый актер, кто изъявил желание помочь российским военнослужащим. Сегодня на передовой находится актер из «9 роты» Сослан Фидаров, а также Георгий Тесля-Герасимов. Есть представители петербургской интеллигенции: писатель Дмитрий Филиппов и скрипач Андрей Решетин, который входил в группу «Аквариум».