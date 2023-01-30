ДТП с участием трактора и фуры затруднило движение по Московскому шоссе в сторону Петербурга

Трактор и фура не поделили дорогу на Московском шоссе в Петербурге. ДТП с участием спецтехники произошло в левом ряду. О случившемся сообщили очевидцы в социальных сетях.
Пользователи оставили множество комментариев под новостью, отметив, что авария стала причиной затора.
С наступлением зимы в Северной столице зафиксирован рост количества дорожных аварий из-за неорганизованной работы коммунальщиков, которые не справляются с уборкой улиц от последствий осадков.
Смольный во главе с губернатором Александром Бегловым не могут отследить работу подконтрольных комитетов, в результате чего петербуржцы жалуются на обледенелые дороги и тротуары, приводящие к ДТП и травмам среди пешеходов.