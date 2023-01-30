Директора калужского драмтеатра возмутил запрет губернатора Шапшы на покупку внедорожника

По его словам, закупка была согласована и с Минкультуры, и с прокуратурой, но почему-то «поднялась буча». Закупку отменили, а уличенный в богатых запросах Кривовичев возмутился, мол, не стоит обвинять его в антипатриотизме: если бы речь шла о бюджетных деньгах, то он бы и «не заикнулся».