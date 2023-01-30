Директора калужского драмтеатра возмутил запрет губернатора Шапшы на покупку внедорожника

Директора Калужского драматического театра Александра Кривовичева отчитали за попытку купить внедорожник с белыми кожаными креслами за 5,4 млн рублей. Когда выяснилось, что эти средства не принадлежат государству, главе учреждения предложили пожертвовать их на нужды российской армии, пишут «Калужские Новости».
По данным издания, на прошлой неделе драмтеатр разместил на сайте госзакупок заявку на покупку дорогостоящего автомобиля. Областная прокуратура незамедлительно заинтересовалась объявлением, а Министерство культуры и туризма Калужской области осудило покупку. Впоследствии резонансная новость дошла до губернатора Владислава Шапши.
«Я вам вынужден объявить выговор. Никаких избыточных закупок в этом году не будет, ни у министерств, ни у подведомственных организаций. Категорически предупреждаю всех. Никаких решений по поводу таких закупок принято не будет. Если кто-то не поймет, решения будут жесткими, надеюсь все меня услышали», — заявил Владислав Шапша.
Однако выяснилось, что средства оказались не бюджетными, а дополнительными доходами учреждения. В ответ на замечание Шапша похвалил коллектив и руководство театра за способность заработать в столь непростое время, но при этом настоятельно рекомендовал не тратить сумму на личные нужды.
«Чем вы руководствовались, какими нравственными ориентирами, при принятии такого решение, я не знаю. Если есть средства, которые вы заработали, ситуация будет правильной, если вы купите необходимую технику и направите нашим бойцам в зону проведения специальной военной операции», — дал рекомендацию губернатор.
В свою очередь Александр Кривовичев заявил, что авто премиум класса использовалось бы не только им самим, но и рабочим коллективом. На внедорожнике руководство театра собиралось возить артистов на гастроли, а также делегации, приезжающие из Москвы.
«Калужский театр – аншлаговый и может себе позволить. Мы заработали больше госзадания на 20 млн. У нас есть свои деньги, мы имеем право их потратить. Мы их не своровали», — попытался оправдаться директор театра.
По его словам, закупка была согласована и с Минкультуры, и с прокуратурой, но почему-то «поднялась буча». Закупку отменили, а уличенный в богатых запросах Кривовичев возмутился, мол, не стоит обвинять его в антипатриотизме: если бы речь шла о бюджетных деньгах, то он бы и «не заикнулся».
В итоге директор драмтеатра пообещал рассмотреть более скромные варианты, иронично отметив, что придется покупать «дрова за 2,5 млн», намекая на «Ладу Весту».
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