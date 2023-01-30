Кадыров назвал сжегшего Коран активиста религиозным террористом

Глава Чечни Рамзан Кадыров не простит датского активиста, который публично сжег Коран. Политик назвал радикала Расмуса Палудана религиозным террористом.
Палудан своим поступком оскорбил чувства миллиарда жителей Земли, надругавшись над священным писанием. Кадыров уверен, что активист «боится за свою жалкую душонку».
«Ни смелости, ни гордости, ни чести, ни уважения. Все самые омерзительные качества человека можно увидеть в одном обличии этого провокатора, который якобы сжег Коран из-за меня. Нет, он просто искал повод сделать это снова, чтобы спровоцировать мусульман», — написал кадыров в своем Telegram-канале.
Расмус Палудан ранее сжег Коран перед зданием посольства России в Дании. Активист записал видеообращение и посвятил свой акт вандализма главе Чечни, передает телеканал «360».