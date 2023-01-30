Новый посол США Линн Трейси первый раз посетила МИД России

Преемница Джона Салливана на посту посла США в Москве Линн Трейси посетила Министерство иностранных дел РФ. Соответсвующее кадры появились в Сети.
Американский дипломат приехала к российскому внешнеполитическому ведомству впервые с момента назначения. Она не стала комментировать свой визит. На кадрах видно, что вокруг входа в здание собрались около 50 человек, которые скандировали лозунги «Америка — страна-террорист» и «Война — бизнес США».
Ожидается, что у Трейси запланирована встреча с заместителем министра иностранных дел РФ Сергеем Рябковым. Он должен получить от нового посла копии верительных грамот, после чего та сможет официально приступить к работе.