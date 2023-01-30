Новый посол США Линн Трейси первый раз посетила МИД России

Американский дипломат приехала к российскому внешнеполитическому ведомству впервые с момента назначения. Она не стала комментировать свой визит. На кадрах видно, что вокруг входа в здание собрались около 50 человек, которые скандировали лозунги «Америка — страна-террорист» и «Война — бизнес США».