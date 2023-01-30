Право сильного. Какие спецоперации могут ждать мир в ближайшие годы

Глобальная эскалация в мире нарастает: спецоперация РФ на Украине – лишь одна из многих, что произойдут в ближайшие годы, полагают эксперты. Человечество стоит на пороге третьей мировой войны: с февраля прошлого года право на превентивные военные меры принадлежит не только американскому гегемону.
В израильских СМИ атаку дронов на военные объекты Ирана в ночь на 29 января назвали «спецоперацией», невзначай отсылая к российскому опыту. Но «ящик Пандоры» открыла отнюдь не РФ.
Бомбардировки силами НАТО Югославии в 1999 году, базы по всему миру и военные операции США на Ближнем Востоке, утверждающие римское правило «что дозволено Юпитеру, то не дозволено быку» (в отличие от россиян, Запад не понес «коллективной ответственности» перед международным сообществом), спровоцировали противодействие спустя два десятка лет.
Мир становится полицентричным, а ряд государств готов выстраивать собственные законы под обломками «международного права», когда-то уничтоженного в Вашингтоне и других столицах НАТО. Расчет Запада на продолжительную гегемонию был ошибкой: эпоха спецопераций только началась.
Спецоперация Китая на Тайване
В 2026 году КНР может начать демилитаризацию Тайваня, активно «накачиваемого» американским вооружением, считают эксперты Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне (CSIS). Пентагон открыто заявляет, что готовится «к агрессии КНР на Тайване»: предполагается война Китая с коалицией США – Япония – Тайвань – Австралия.
Не исключено, что на прямое участие в военных действиях руководство Штатов не рассчитывает, провоцируя Пекин на военный конфликт по украинскому сценарию – столкновение произойдет с американскими сателлитами.
В конце декабря США предоставили Тайваню 12 миллиардов долларов военной помощи и начали ускоренные поставки оружия, в том числе РСЗО HIMARS. Американские лоббисты «продавили» в местном правительстве увеличение численности тайваньской армии: теперь вместо 4 месяцев обязательной воинской повинности жители полуострова будут служить не меньше года.
Пентагон желает сделать военные силы Тайваня «похожими на дикобраза – подвижными для атаки и труднодоступными для нападения». Штаты продолжают давление на Китай с моря: помимо вооружения Тайваня Вашингтон в декабре подписал договор «о взаимном сотрудничестве» с Японией, которая одновременно с этим заявила о наращивании военного бюджета до исторического максимума.
Вместе с тем Южная Корея проводит совместные учения с ВМС Великобритании – ключевым американским союзником, а южнокорейские социологи утверждают, что большинство населения якобы желает размещения ядерного оружия в стране.
Не исключено, что «удавка», сжимающаяся вокруг КНР, рано или поздно не оставит стране выбора и подтолкнет Пекин к проведению собственной спецоперации.
Спецоперация Турции в Греции
Стремительно обостряется территориальный и экономический конфликт Афин с Анкарой, несмотря на общее членство в НАТО. В сентябре прошлого года Реджеп Эрдоган пригрозил Греции последствиями, если она «не вынесет уроки из истории и забудет Измир», взятый турками во время греко-турецкой войны 1919-1922 года.
Турецкое агентство Anadolu сообщало о 1 123 нарушениях Грецией воздушного пространства Турции и прибрежных вод за прошлый год, а Анкара указывала на «провокационное поведение греческих вооруженных сил». Кроме того, две страны соревнуются за звание главного энергетического хаба для Европы (Греция хочет продавать сжиженный природный газ из США, а Турция – российский трубопроводный).
Учитывая, что турецкая армия – крупнейшая в НАТО после американской, потенциальный вооруженный конфликт Турции и Греции скорее превратится в «спецоперацию» первой против второй. Опыт «СВО» у турецкой армии есть, как и причины для ее начала – это обоюдные претензии по поводу принадлежности Кипра, милитаризация греческих островов американским вооружением, богатый ресурсами «пограничный» средиземноморский шельф и экономическое соперничество.
«Турки не поддаются нажиму и увещеваниям. Они действуют, все взвешивая», – заявил в сентябре экс-министр обороны Греции Эвангелос Апосталакис, не исключив возможного военного конфликта.
Спецоперации Польши и Венгрии в Западной Украине
Амбиции польских властей, желающих вернуть «исторические территории» Западной Украины, воспользовавшись ситуацией, вполне вероятно обернутся «спецоперацией» в Львовской, Ивано-Франковской и Тернопольской областях.
По данным российской разведки, Варшава уже готовит «официальное обоснование» для проведения референдумов со ссылкой на Волынскую резню 1943 года, устроенную украинскими националистами.
При этом Польша активно милитаризуется: помимо обязательной мобилизации мужского населения на военные учения и закупки американских танков M1A1 Abrams, а также снарядов из обедненного урана, польские чиновники и силовые структуры уже получили «особый статус» на Украине, уровнявшись в правах и полномочиях с украинскими спецслужбами и госслужащими.
В то же время МИД Венгрии недоволен, что закарпатских венгров «жестким образом» мобилизуют в украинскую армию, а многие из них погибают. Венгерские СМИ сообщают, что повестки раздают даже на пограничных с Венгрией КПП.
Будапешт в открытую заявляет о нарушении прав этнических венгров на Украине: госсекретарь Венгрии по национальной политике Арпад Янош Потапи подчеркнул, что Киев ни разу не пресек антивенгерские акции украинских националистов в Закарпатье и добавил, что это «неприемлемо для страны, которая стремится в ЕС».
В 2020 году СБУ проводило обыски в венгерских организациях Закарпатья, а мэр города Берегово Золтан Бабяк отмечал, что «без помощи Будапешта городу не выжить». Американское издание The Washington Post, несмотря на проукраинскую позицию, констатировало, что украинские власти «смогли сделать венгерское меньшинство антагонистами вслед за русским».
Полгода назад под руководством президента Виктора Орбана в Венгрии был создан совет обороны с особыми полномочиями для принятия политических решений. Политологи усмотрели в этом готовность к спецоперации в Закарпатье: до этого в МИД страны отмечали, что у Будапешта есть сценарий на случай «военного ЧП» для защиты 150 тысяч венгров на Украине.
«Орбан показал, что готов оперативно решить вопрос с вводом войск на Украину в случае, если понадобится вдруг защитить "права венгров". Лишней земля не бывает. Особенно интересно данный сценарий может выглядеть для Киева и Лондона в случае попытки наступления ВСУ», – отмечает политолог Юрий Баранчик в Telegram.
Миротворческая операция Южной Кореи в КНДР
Южная Корея, наученная историческим опытом сотрудничества с США, уже не рассчитывает на военную победу над КНДР, поддерживаемой Китаем и Россией. Сеул уязвим перед северокорейскими ракетами, а потому рассчитывает провести мирную «спецоперацию» экономическим путем, хоть и не исключает размещения ядерных вооружений.
23 января южнокорейское Министерство объединения Республики сообщило, что хочет разработать план по объединению с КНДР на основе «свободы и демократии»: в 2023 году Сеул планирует «улучшить экономику Северной Кореи» в обмен на денуклеаризацию. Вероятнее всего, Пхеньян на это не пойдет – но почему бы не попытаться, рассудили южнокорейские чиновники.
При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг активно способствует разоружению Южной Кореи на радость КНДР, призывая Сеул «наращивать военную поддержку Украины» ради будущего членства в НАТО. ВСУ испытывают нехватку боеприпасов, поэтому альянс решил «перебросить» запасы с южнокорейских баз на украинский фронт. Пока приоритеты таковы.
Мир поменялся: все решает право сильного
На фоне крушения международного права и потери объективности глобальными институциями типа ООН, право превентивных военных действий становится ключевым в новом мире.
Право «бить первым» – главный признак политического статуса государства в современности: государства первого мира обладают им априори и не подвергаются осуждению и репрессивным санкциям. Государства, не входящие в первый мир, такого права не имеют, подчеркивает политолог Сергей Старовойтов.
«Этот принцип сформулировали еще римляне: Quod licet Jovi, non licet bovi - Что позволено Юпитеру, не позволено быку. За это божественное право и сражаются сейчас и Россия, и Израиль, и Турция, и Китай, и даже США. Потому что это и есть настоящий суверенитет и настоящая политическая свобода на нашей планете. Выражена она в триаде: ядерное оружие, международная поддержка, право превентивных ударов», – отмечает Старовойтов в Telegram.
Пока все три «ключа силы» есть только у Соединенных Штатов. У остальных стран, ведущих спецоперации или планирующих их – максимум по два. Что касается России, то острым остается вопрос международной поддержки: для этого стране нужна идеология, способная сплотить «третий мир», как это когда-то получилось у СССР.