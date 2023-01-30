Право сильного. Какие спецоперации могут ждать мир в ближайшие годы

Полгода назад под руководством президента Виктора Орбана в Венгрии был создан совет обороны с особыми полномочиями для принятия политических решений. Политологи усмотрели в этом готовность к спецоперации в Закарпатье: до этого в МИД страны отмечали, что у Будапешта есть сценарий на случай «военного ЧП» для защиты 150 тысяч венгров на Украине.