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Эксперт Суконкин назвал необходимое ВВС Украины количество истребителей F-16

Армия
Эксперт Суконкин назвал необходимое ВВС Украины количество истребителей F-16

Украинским ВВС потребуется по меньшей мере 180 американских истребителей F-16, чтобы российские ВКС хотя бы ощутили их присутствие в небе. Об этом заявил военный эксперт Алексей Суконкин.

«Киев ждет пять полков по три эскадрильи F-16. Это примерно 180 машин для ощутимого для ВС РФ присутствия в небе Украины. Это маловероятно, но все равно», — отметил он в беседе с News.ru.

Суконкин уверен, что в случае отправки на Украину истребителей НАТО военнослужащие ВСУ столкнутся с серьезными проблемами, поскольку им придется осваивать эту технику буквально с нуля.

Ранее западные СМИ сообщили, что возможная поставка боевых самолетов Украине может превратиться в логистический кошмар.

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