Композитор Дунаев рассказал о состоянии госпитализированного Дроздова

Телеведущего госпитализировали 29 января. Ему потребовалась медицинская помощь из-за перелома ребер. Дроздов получил травму несколько дней назад. В данный момент с ним все хорошо, сообщил Дунаев. Он отметил, что его друг сейчас находится в обычной палате.