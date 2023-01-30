Композитор Дунаев рассказал о состоянии госпитализированного Дроздова

Композитор и исполнитель Дмитрий Дунаев сообщил, как себя сейчас чувствует телеведущий и ученый-зоолог Николай Дроздов. По его словам, путешественник идет на поправку.
Телеведущего госпитализировали 29 января. Ему потребовалась медицинская помощь из-за перелома ребер. Дроздов получил травму несколько дней назад. В данный момент с ним все хорошо, сообщил Дунаев. Он отметил, что его друг сейчас находится в обычной палате.
«Хоть он и вечно молодой, но кости дают о себе знать», — уточнил композитор в комментарии каналу «360».
Музыкант уточнил, что процесс заживления будет идти немного дольше. Зоологу уже 85 лет, поэтому лечение проходит медленнее. По словам певца, вместе с Дроздовым в палате постоянно находится его дочь.
На госпитализации ученого настояла его супруга Татьяна. Он согласился поехать в больницу спустя два дня после травмы. Ведущий жаловался на кашель и сильные боли.