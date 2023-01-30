Поставки смартфонов в КНР продемонстрировали падение до десятилетнего минимума

В этих условиях в лидеры среди производителей по поставкам смартфонов в Китае вырвалась компания Vivo. Занять первое место ей удалось, даже несмотря на падение продаж на 25,1%. Снижение наблюдалось и у большинства других крупнейших брендов, выпускающих данную продукцию. Так, импорт смартфонов Apple в республику упал на 4,4%, Xiaomi поставила на 23,7% меньше аппаратов, сокращение у OPPO составило 28,2%. При этом Honor, наоборот, увеличил поставки на 34,4%. Он стал единственным, кого не затронула просадка.