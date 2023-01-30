Поставки смартфонов в КНР продемонстрировали падение до десятилетнего минимума

Суммарный объем поставок смартфонов в Китай по итогам 2022 года составил 285,8 млн единиц, что на 13,2% меньше в годовом выражении. Этот показатель стал минимальным за последние десять лет, свидетельствуют данные исследования компании IDC.
Снижение продаж этих устройств на китайском рынке объясняется падением спроса на них из-за замедления экономического роста в стране и жестких антиковидных мер, следует из материалов.
В этих условиях в лидеры среди производителей по поставкам смартфонов в Китае вырвалась компания Vivo. Занять первое место ей удалось, даже несмотря на падение продаж на 25,1%. Снижение наблюдалось и у большинства других крупнейших брендов, выпускающих данную продукцию. Так, импорт смартфонов Apple в республику упал на 4,4%, Xiaomi поставила на 23,7% меньше аппаратов, сокращение у OPPO составило 28,2%. При этом Honor, наоборот, увеличил поставки на 34,4%. Он стал единственным, кого не затронула просадка.