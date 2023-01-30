Глава Железноводска пригрозил закрыть туалеты на «Аллее Любви» из-за развратного поведения молодежи

Молодые пары используют уличные туалеты на «Аллее любви» в Железноводске не по назначению, чем крайне недоволен местный глава Евгений Бакулин. Градоначальник пригрозил закрыть общественные уборные.
Влюбленные используют туалеты, установленные в пространстве с «говорящим» названием, для своих утех. Молодые люди надолго закрываются в кабинках, что срывает график уборки, а также оставляют в туалетах средства контрацепции и другие интимные предметы.
«Я не хочу прибегать к более строгим мерам и закрывать туалеты, ведь они там нужны, но такой формат поведения меня заставляет поступить именно так», — написал Бакулин в своем Telegram-канале.
Пресс-служба Управления ЗАГС Москвы ранее сообщила, что около 400 пар хотят пожениться 14 февраля в День всех влюбленных, передает телеканал «360».