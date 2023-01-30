«Это неправда»: Песков осадил Джонсона после его слов об «угрозах» Путина

Высказывания экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона о «ракетной угрозе» со стороны президента РФ Владимира Путина не соответствуют действительности. Такое заявление озвучил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Как отметил представитель Кремля, слова бывшего главы британского правительства являются либо осознанной, либо бессознательной ложью.
«Это неправда, точнее, это ложь... Это или сознательная ложь, тогда, наверное, вопрос, с какой целью он избрал такой вариант изложения, или это была несознательная, и фактически он не понял, о чем с ним говорил президент Путин. Тогда становится чуть-чуть не по себе за собеседников нашего президента», — сказал Песков.
Джонсон ранее поделился подробностями разговора с Путиным перед началом спецоперации на Украине. Британский политик утверждал, что лидер РФ будто бы пригрозил ему ударом ракетой.