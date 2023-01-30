«Исход только один». Вассерман объяснил, что вскоре ждет Украину

Англосаксонскому миру, который на протяжении всей своей истории занимается аферами, придется в большей степени отказаться от своих ценностей, чем России – от своих, убежден Вассерман. Ведь Россия испокон века основывала свою цивилизацию на честности и верности слову и долгу, и сейчас у нее есть все шансы одержать полную победу.