«Исход только один». Вассерман объяснил, что вскоре ждет Украину

Сам факт независимости Украины представляет опасность и для ее соседей, и особенно для жителей этой страны, большинство из которых русские. Поэтому у Украины нет никакого другого будущего, кроме ликвидации этой опасности.
Такое мнение в интервью телеканалу «Царьград» высказал депутат Госдумы, известный эрудит и победитель телевизионных интеллектуальных игр Анатолий Вассерман.
По словам эксперта, он не понимает, как можно было бы попытаться вести мирные переговоры с украинскими политиками, считающими своим героем пособника нацистов, жестокого убийцу Степана Бандеру и предателя Ивана Мазепу.
Тем более, что украинская сторона сама не готова вести переговоры.
Киевский режим, по мнению Вассермана, не способен на мирные переговоры, потому что Украина его стараниями превратилась в террористическую организацию. А террористы, как известно, переговоров ни с ем не ведут, кроме случаев, когда речь идет о полном удовлетворении их требований.
Украина же, четко заявляет, что волеизъявление граждан, живущих на освобожденных Россией территориях, ее не интересует. Ее интересуют только собственные желания.
Англосаксонскому миру, который на протяжении всей своей истории занимается аферами, придется в большей степени отказаться от своих ценностей, чем России – от своих, убежден Вассерман. Ведь Россия испокон века основывала свою цивилизацию на честности и верности слову и долгу, и сейчас у нее есть все шансы одержать полную победу.
Украине не по зубам воевать с Россией, подчеркивает эксперт. Особенно, если вспомнить, что за время спецоперации в рядах ВСУ практически не осталось профессиональных военных.
Аналитик еще в августе прошлого года считал, что, если к ноябрю Украина и не будет окончательно раздавлена, она станет местом, куда страны Запада свезут «весь металлолом». Так и получилось.
Страны НАТО и киевский режим всеми силами затягивают вооруженный конфликт. А решение предоставить Украине современные западные танки было принято ими в связи с провалом ВСУ. По этой же причине ведутся и разговоры об истребителях.
Опасность, по мнению эксперта представляет сам факт независимости Украины.
«И для ее соседей, но еще больше — для собственных граждан и русского большинства. И никакого будущего, кроме ликвидации этого источника опасности, не может быть», – заключил аналитик.
Напомним, ранее Анатолий Вассерман прокомментировал признание канцлера ФРГ Ангелы Меркель о том, что Минские соглашения изначально были заключены с целью дать Украине время усилить свою армию, а значит Запад на протяжении восьми лет обманывал Россию, говоря о возможности мирного урегулирования конфликта на востоке Украины.
По мнению Вассермана, ни Меркель, никто еще на Западе в 2014-2015 годах не заглядывали так далеко. А сейчас подобные заявления звучат, только потому, что «гарантам» Минских соглашений приходится оправдываться за свою недальновидность.