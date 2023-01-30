«Не выжил, потому что принял решение не бросать своих товарищей»: Пригожин о героически погибшем бойце ЧВК «Вагнер» Ульяненко

Он погиб, потому что принял решение не бросать товарищей. Так Евгений Пригожин охарактеризовал героически погибшего в ходе спецоперации на Украине бойца ЧВК «Вагнер» Виктора Ульяненко, с родными которого бизнесмен недавно встречался.
Пригожин рассказал о своем визите к семье бойца по просьбе редакции издания «Вечерний курьер», обратившейся к нему за комментарием о том, как прошла встреча, напомнив, что поводом для нее стала постыдная ситуация, сложившаяся в ЯНАО, где проживают родные сотрудника ЧВК. Местные чиновники отказались хоронить их сына, который погиб, защищая Россию.
По словам предпринимателя, семья, воспитавшая настоящего Героя, должна чувствовать переполняющую их гордость. А подонки, называющие себя местной властью, требуют от родных стыдиться за то, что он пошел в зону СВО и погиб, цитирует бизнесмена пресс-служба компании «Конкорд».
«После этой встречи, я считаю, что необходимо еще одно обращение в Государственную думу. Спасибо тем депутатам, которые поддерживают инициативы о том, чтобы карать этих чиновников не как обычных граждан, а по всей справедливости военного времени — за то неуважение, что они пытаются оказать семьям погибших героев и участникам СВО в целом», — подчеркнул Пригожин.
По его словам, погибший Виктор Ульяненко был скромным человеком, он не понтовался и не выпендривался, не отправлял с фронта героические письма. Единственное, в чем он был уверен, так в том, что удачливый и выживет. Но не выжил, потому что принял решение не бросать своих товарищей, хотя мог это сделать.
Ульяненко было 25 лет, когда отбывая небольшой срок в колонии, он записался в ряды ЧВК «Вагнер» для участия в боевых действиях на Украине. Погиб Виктор в районе Белогоровки недалеко Соледара 6 декабря. Но его родные столкнулись с равнодушием администрации ЯНАО, отказавшейся помочь с организацией похорон.