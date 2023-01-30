«Не выжил, потому что принял решение не бросать своих товарищей»: Пригожин о героически погибшем бойце ЧВК «Вагнер» Ульяненко

По его словам, погибший Виктор Ульяненко был скромным человеком, он не понтовался и не выпендривался, не отправлял с фронта героические письма. Единственное, в чем он был уверен, так в том, что удачливый и выживет. Но не выжил, потому что принял решение не бросать своих товарищей, хотя мог это сделать.