Ищенко: Украина находится в состоянии коллапса

Запад заинтересован в том, чтобы Украина продолжала воевать, именно поэтому Киеву поставляют вооружения и обещают передать современные танки. Правда, пока, Соединенные Штаты отказали киевскому режиму в истребителях F-16. Но в будущем, если Украина доживет, она может получить и эти боевые самолеты.
Такое мнение в эфире канала «Украина.ру» высказал политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко, комментируя разыгравшийся аппетит Киева на фоне того, как на минувшей неделе военному блоку НАТО удалось «дожать» канцлера ФРГ Олафа Шольца в опросе поставок Украине танков Leopard 2.
Напомним, в текущем году Украине пообещали передать около сотни боевых немецких танков «Леопард», а всего их может быть около двух сотен. Воодушевившись этим успехом, Киев поспешил потребовать у НАТО и истребители четвертого поколения. Однако Белый дом эту просьбу пока отклонил.
Как заявил, комментируя развитие ситуации, Ростислав Ищенко, украинские политические элиты с самого обретения независимости не знали, что им делать со свалившимся им на голову богатством, и поэтому Украина так и не стала государством.
Но если Украина не прекратит своего существования, она может дождаться и поставок американских боевых самолетов, ведь Запад заинтересован именно в этом – чтобы Украина продолжала воевать как можно дольше.
«Мы не знаем, доживет ли Украина до двухсот танков, до истребителей еще сложнее, потому что вначале надо принять решение об их передаче, потом передать, время неблизкое. Тем не менее, если она уцелеет, то она получит и танки, и истребители», – считает политолог.
Ведь вопрос, по его словам, заключается вовсе не в том, передадут ли западные страны Украине современные вооружения. Ясно, что передадут. Вопрос в том, когда это произойдет. И этот вопрос стоял уже в прошлом году, напомнил Ищенко.
«Украина хотела как можно быстрее получить в прошлом году гору оружия – уже в апреле-мае, а получила ближе к концу лета. Горка была поменьше, чем ей хотелось, хотя оружия она получила много, – отметил эксперт. – Понятно, что Запад заинтересован в том, чтобы Украина воевала, оружие поставлять будет, и будет поставлять любое оружие, кроме разве что ядерного».
Западные страны, накачивая Украину оружием, просто идут от меньшего к большему. А между тем, необходимо понимать, что Украина уже находится в состоянии коллапса и никто не знает, как долго она еще продержится.
Судя по всему, жить Украине осталось недолго, хотя последние дни ее жизни будут яркими, иронично отмечает Ищенко. Но все же, сколько продлится это «недолго», пока не ясно. Поэтому украинская армия может успеть получить от Запада и танки, и истребители, предупреждает политолог.