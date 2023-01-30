Российский футболист Головин обнялся с украинцем Малиновским после матча чемпионата Франции

Игрок сборной России Александр Головин и украинский футболист Руслан Малиновский обнялись после матча чемпионата Франции.
Игра между командами «Марсель» и «Монако» в рамках 20-го тура Лиги 1 прошла 29 января. Матч принимал стадион «Велодром» в Марселе. За «Монако» выступает российский полузащитник Александр Головин. Он провел на поле весь матч, но голевыми действиями не отличился. За «Марсель» выступал игрок сборной Украины Руслан Малиновский. После завершения встречи футболисты обнялись, пишет телеграм-канал РИА новости.
Украинские СМИ широко обсуждают поступок футболистов. Поведение Малиновского журналисты назвали странным.