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ФСБ задержала подростков, повредивших ж/д пути в Подмосковье по заданию из Telegram

ФСБ задержала подростков, повредивших ж/д пути в Подмосковье по заданию из Telegram

Сотрудники спецслужб задержали трех подростков, повредивших железнодорожные пути в Подмосковье, сообщили в ФСБ.

Инцидент произошел на перегоне Курского направления. Школьники действовали по заданию из Telegram. Они переписывались с неизвестными, которые предложили им за деньги повредить транспортную инфраструктуру.

В ФСБ предупредили, что такие деяния квалифицируются по статье о теракте или диверсии. Стражи порядка призвали игнорировать сообщения от лиц, которые используются украинскими спецслужбами.

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