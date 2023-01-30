ФСБ задержала подростков, повредивших ж/д пути в Подмосковье по заданию из Telegram

Сотрудники спецслужб задержали трех подростков, повредивших железнодорожные пути в Подмосковье, сообщили в ФСБ.
Инцидент произошел на перегоне Курского направления. Школьники действовали по заданию из Telegram. Они переписывались с неизвестными, которые предложили им за деньги повредить транспортную инфраструктуру.
В ФСБ предупредили, что такие деяния квалифицируются по статье о теракте или диверсии. Стражи порядка призвали игнорировать сообщения от лиц, которые используются украинскими спецслужбами.