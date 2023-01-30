«Политический оптимизм». Украине дали помечтать о скором вступлении в ЕС

Еще в прошлом году президент Франции Эмманюэль Макрон предупреждал, что могут пройти «десятилетия», прежде чем страна станет членом ЕС. Другие лидеры организации в частном порядке соглашались с коллегой из Пятой республики, давая понять, что изначально одобрили статус кандидата на вступление в надежде на фактическое присоединение лишь через много лет.