«Политический оптимизм». Украине дали помечтать о скором вступлении в ЕС

Планы по вступлению Украины в состав Европейского Союза (ЕС) в ближайшие два года — нереальны, и не стоит выдавать желаемое за действительное, считает политолог, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.
Накануне украинский премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью Politico заявил, что страна имеет «очень амбициозный план», согласно которому она окажется в составе ЕС за пару следующих лет. Уже в этом году Киев ожидает начала предварительной стадии переговоров. Правда, в Евросоюзе «никто не считает это реалистичным», кроме Польши и балтийских союзников.
«Это демонстрация политического оптимизма — с декларированием каких-то перспективных целей, но, с другой стороны, явно недостижимых, никто в это не верит», — подтвердил Мартынов в беседе с «Политикой Сегодня».
Кроме того, обозначенный Шмыгалем срок бросает вызов истеблишменту — политическая элита надеется максимально отдалить вопрос вступления Украины. Во многих европейских государствах опасаются, что Киев может ослабить их привилегии и полномочия. Наряду с этим украинцы будут «чрезмерно истощать бюджет ЕС», подчеркнули авторы материала.
Еще в прошлом году президент Франции Эмманюэль Макрон предупреждал, что могут пройти «десятилетия», прежде чем страна станет членом ЕС. Другие лидеры организации в частном порядке соглашались с коллегой из Пятой республики, давая понять, что изначально одобрили статус кандидата на вступление в надежде на фактическое присоединение лишь через много лет.
Однако о потенциальном членстве и последствиях все-таки говорить пока рано, полагает Мартынов. Стране, которая «погружена в хаос гражданской войны», в первую очередь, необходимо решить свои проблемы.
«Тем более для начала надо войну закончить на территории своего государства, потом куда-то вступать, если она [Украина] останется к тому времени, если будет чему вступать», — заявил эксперт, намекнув, что перспективы выживания ЕС в новой реальности также туманны.
Заявку на вступление Украины в состав Европейского Союза президент Владимир Зеленский подписал в конце февраля прошлого года, а уже в июне был получен статус кандидата.
Стоит отметить, что подобная оперативность не гарантирует быстрой сделки: процесс может растянуться на десятилетия, как это было со многими другими государствами. Последнее расширение состава ЕС было в 2013 году, когда к объединению присоединилась Хорватия.
Сейчас в составе организации 27 представителей, а в качестве кандидатов, включая Украину, остаются 8 стран: Босния и Герцеговина, Молдавия, Албания, Сербия, Черногория, Северная Македония и Турция. К слову, Анкара не может стать членом Евросоюза еще с 1999 года.
Потенциальным претендентом на вступление признано Косово, но Еврокомиссия не относит его к независимым государствам, так как независимость от Сербии признали не все члены ЕС. В 2022 году заявку подала Грузия, но статус кандидата пока также не получила.
Тем не менее Украине готовы дать шанс на ускоренное вступление, или, по крайней мере, сделать видимость этого. Глава Евросовета Шарль Мишель ранее заверял, что Киев готов к проведению мероприятий для присоединения к ЕС. С его слов, он якобы увидел «явную политическую волю к проведению необходимых реформ».
Третьего февраля этого года пройдет саммит, повесткой которого станет обсуждение потенциального членства в объединении. При этом европейские лидеры на него не приедут. Насколько быстро все обещания окажутся реальностью, станет ключевым вопросом для украинцев, отметили обозреватели Politico.
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