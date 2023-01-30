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«Политический оптимизм». Украине дали помечтать о скором вступлении в ЕС

Политика
«Политический оптимизм». Украине дали помечтать о скором вступлении в ЕС

Планы по вступлению Украины в состав Европейского Союза (ЕС) в ближайшие два года — нереальны, и не стоит выдавать желаемое за действительное, считает политолог, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.

Накануне украинский премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью Politico заявил, что страна имеет «очень амбициозный план», согласно которому она окажется в составе ЕС за пару следующих лет. Уже в этом году Киев ожидает начала предварительной стадии переговоров. Правда, в Евросоюзе «никто не считает это реалистичным», кроме Польши и балтийских союзников.

«Это демонстрация политического оптимизма — с декларированием каких-то перспективных целей, но, с другой стороны, явно недостижимых, никто в это не верит», — подтвердил Мартынов в беседе с «Политикой Сегодня».

Кроме того, обозначенный Шмыгалем срок бросает вызов истеблишменту — политическая элита надеется максимально отдалить вопрос вступления Украины. Во многих европейских государствах опасаются, что Киев может ослабить их привилегии и полномочия. Наряду с этим украинцы будут «чрезмерно истощать бюджет ЕС», подчеркнули авторы материала.

Еще в прошлом году президент Франции Эмманюэль Макрон предупреждал, что могут пройти «десятилетия», прежде чем страна станет членом ЕС. Другие лидеры организации в частном порядке соглашались с коллегой из Пятой республики, давая понять, что изначально одобрили статус кандидата на вступление в надежде на фактическое присоединение лишь через много лет.

«Политический оптимизм». Украине дали помечтать о скором вступлении в ЕС

Однако о потенциальном членстве и последствиях все-таки говорить пока рано, полагает Мартынов. Стране, которая «погружена в хаос гражданской войны», в первую очередь, необходимо решить свои проблемы.

«Тем более для начала надо войну закончить на территории своего государства, потом куда-то вступать, если она [Украина] останется к тому времени, если будет чему вступать», — заявил эксперт, намекнув, что перспективы выживания ЕС в новой реальности также туманны.

Заявку на вступление Украины в состав Европейского Союза президент Владимир Зеленский подписал в конце февраля прошлого года, а уже в июне был получен статус кандидата.

Стоит отметить, что подобная оперативность не гарантирует быстрой сделки: процесс может растянуться на десятилетия, как это было со многими другими государствами. Последнее расширение состава ЕС было в 2013 году, когда к объединению присоединилась Хорватия.

Сейчас в составе организации 27 представителей, а в качестве кандидатов, включая Украину, остаются 8 стран: Босния и Герцеговина, Молдавия, Албания, Сербия, Черногория, Северная Македония и Турция. К слову, Анкара не может стать членом Евросоюза еще с 1999 года.

Потенциальным претендентом на вступление признано Косово, но Еврокомиссия не относит его к независимым государствам, так как независимость от Сербии признали не все члены ЕС. В 2022 году заявку подала Грузия, но статус кандидата пока также не получила.

«Политический оптимизм». Украине дали помечтать о скором вступлении в ЕС

Тем не менее Украине готовы дать шанс на ускоренное вступление, или, по крайней мере, сделать видимость этого. Глава Евросовета Шарль Мишель ранее заверял, что Киев готов к проведению мероприятий для присоединения к ЕС. С его слов, он якобы увидел «явную политическую волю к проведению необходимых реформ».

Третьего февраля этого года пройдет саммит, повесткой которого станет обсуждение потенциального членства в объединении. При этом европейские лидеры на него не приедут. Насколько быстро все обещания окажутся реальностью, станет ключевым вопросом для украинцев, отметили обозреватели Politico.

Ранее «ПС» писала, что поддержка Киева и отсутствие собственной риторики может привести Европейский союз к распаду — подробности в нашем материале.

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