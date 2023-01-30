Путин подписал распоряжение о продлении срока госслужбы 69-летнему спецпредставителю Иванову

Путин ранее провел оперативное совещание с членами Севбеза. Участники встречи обсудили важные вопросы, связанные как с внутренней, так и с внешней повесткой. Также прозвучала тема внешней границы континентального шельфа России в Северном Ледовитом океане, передает телеканал «360».