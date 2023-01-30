Путин подписал распоряжение о продлении срока госслужбы 69-летнему спецпредставителю Иванову

Президент РФ Владимир Путин принял решение о продлении срока службы своему спецпредставителю Сергею Иванову. Об этом свидетельствует запись на официальном интернет-портале правовой информации.
Иванов также имеет постоянное членство в Совете безопасности РФ. Во вторник ему исполнится 70 лет. Подписанное президентом распоряжение предполагает, что срок службы Иванова закончится 31 января 2022 года.
Путин ранее провел оперативное совещание с членами Севбеза. Участники встречи обсудили важные вопросы, связанные как с внутренней, так и с внешней повесткой. Также прозвучала тема внешней границы континентального шельфа России в Северном Ледовитом океане, передает телеканал «360».