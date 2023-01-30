Россия продемонстрировала миру возможность процветать без доллара и дружбы с США

Оказавшаяся под западными санкциями Россия доказывает миру, что вести торговлю и процветать можно и без американского доллара или дружбы с Вашингтоном, констатировала член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин.
Республиканка, представляющая штат Джорджия, предупредила, что политика США в отношении украинского кризиса может привести к потере долларом статуса мировой валюты. Опосредованное участие Соединенных Штатов в противостоянии Украины и России истощает американские военные ресурсы, вызывает инфляцию, вредит мировой торговле и не поддерживается жителями страны, отметила конгрессвумен. Кроме того, эта ситуация выгодна Китаю, который использует ее для продвижения вперед, уверена она.
По словам Грин, подъем КНР стал собственной ошибкой Вашингтона, который открыл дверь сопернику ради своей эгоистичной корпоративной выгоды. Теперь у Пекина самые быстрорастущие в мировой истории ВС, а США тем временем бьют себя в грудь, стоя на пороге третьей мировой войны с Россией, подчеркнула республиканка.