Россия продемонстрировала миру возможность процветать без доллара и дружбы с США

Республиканка, представляющая штат Джорджия, предупредила, что политика США в отношении украинского кризиса может привести к потере долларом статуса мировой валюты. Опосредованное участие Соединенных Штатов в противостоянии Украины и России истощает американские военные ресурсы, вызывает инфляцию, вредит мировой торговле и не поддерживается жителями страны, отметила конгрессвумен. Кроме того, эта ситуация выгодна Китаю, который использует ее для продвижения вперед, уверена она.