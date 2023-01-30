Новый опасный вирус разбушевался в странах Европы

Замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная предупредила о риске заразиться разными штаммами гриппа за сезон. Тем не менее те, кто перенес заболевание, не застрахованы от него в будущем, отмечает телеканал «360».