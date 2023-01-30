Новый опасный вирус разбушевался в странах Европы

Выявленные на норковой ферме в Испании случаи заражения птичьим гриппом H5N1 представляют угрозу для человечества, полагают ученые.
Уже уничтожены более 52 тыс. млекопитающих. Ученые полагают, что норки подцепили вирус от чаек. На протяжении прошлого года случаи заражения птичьим гриппом выявляли на фермах в Европе, Азии, Африке и Северной Америке, пишет РИА Новости.
Если птичий грипп H5N1 доберется до людей, мир ждут тяжелые последствия, убеждены специалисты. Этот вирус может оказаться опаснее COVID-19 и испанки, из-за которой в 1918-1919 годах скончались более 50 млн человек.
Замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная предупредила о риске заразиться разными штаммами гриппа за сезон. Тем не менее те, кто перенес заболевание, не застрахованы от него в будущем, отмечает телеканал «360».