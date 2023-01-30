Лавров рассказал о позиции России по возможному разрыву отношений с Польшей и Прибалтикой

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров объяснил, как Москва относится к возможному разрыву дипотношений с Польшей и странами Прибалтики. Об этом он рассказал во время беседы с журналистами.
Дипломат обратил внимание, что российские власти не заинтересованы в этом. В то же время речь идет о государствах, где присутствует оголтелая русофобия.
«За последнее время двусторонние отношения с этими странами катастрофически деградировали, взаимодействие с ними по всем направлениям заморожено и практически сведено к нулю», — заметил Лавров.
Варшава ранее не пригласила российских представителей на мероприятия, приуроченные к годовщине освобождения Освенцима. Как отметил кандидат исторических наук Антон Бредихин, на Западе пытаются вычеркнуть роль СССР из событий Второй мировой войны, передает телеканал «360».