МИД Китая обвинил США в самом крупном пособничестве кризису на Украине

Соединенные Штаты являются инициатором конфликта на Украине. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Китая.
Пекин отметил, что если Вашингтон действительно заботится о народе Украине, то ему следует прекратить поставки вооружения. Также китайские дипломаты назвали США крупнейшим инициатором кризиса.
В ведомстве возмутились из-за беспочвенных выпадов со стороны американцев. При этом США не задумываются о своих решениях по Украине.
Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил о подготовке к переговорам с США по двусторонним отношениям.