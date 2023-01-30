Неделя профилактики онкологических заболеваний стартовала в Югре

Главный онколог Югры Евгений Билан объяснил важность профилактики онкологических заболеваний.
Как подчеркнул Билан, именно раннее выявление онкологических проблем позволяет провести наиболее эффективное лечение. Поэтому так важно регулярно обследоваться. Самой лучшей профилактикой рака является приверженность здоровому образу жизни, включая правильное питание, регулярные физические нагрузки и отказ от вредных привычек, сообщает UGRA-NEWS.RU.
По словам Билана, среди факторов риска врачи выделяют генетический анамнез (рак у близких родственников), вредные привычки, включая курение, а также фиксацию образований и заболеваний, часто предшествующих раку (миомы, фибромы, аденомы).