Неделя профилактики онкологических заболеваний стартовала в Югре

Как подчеркнул Билан, именно раннее выявление онкологических проблем позволяет провести наиболее эффективное лечение. Поэтому так важно регулярно обследоваться. Самой лучшей профилактикой рака является приверженность здоровому образу жизни, включая правильное питание, регулярные физические нагрузки и отказ от вредных привычек, сообщает UGRA-NEWS.RU.