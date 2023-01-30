Зеленский призвал Макрона не допускать россиян к участию в парижской Олимпиаде

Эммануэль Макрон получил письмо от Владимира Зеленского, в котором украинский лидер попросил коллегу исключить участие россиян в Олимпиаде. Летние Игры пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа 2024 года. Макрон пока не отвечал на письмо украинского коллеги.