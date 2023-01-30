Зеленский призвал Макрона не допускать россиян к участию в парижской Олимпиаде

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал у французского коллеги Эммануэля Макрона не допустить сборной России к участию в летних Олимпийских играх.
Эммануэль Макрон получил письмо от Владимира Зеленского, в котором украинский лидер попросил коллегу исключить участие россиян в Олимпиаде. Летние Игры пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа 2024 года. Макрон пока не отвечал на письмо украинского коллеги.
В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерациям отстранять россиян от участия в турнирах под своей эгидой. Это решение связано с проведением спецоперации ВС РФ на Украине.