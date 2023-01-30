Politico: в ЕС считают нереалистичным план Киева по присоединению к объединению за два года

Представители некоторых стран Евросоюза не считают реалистичным план Украины по присоединению к ЕС. Об этом сообщили авторы издания Politico.
По словам экспертов, «старая гвардия» Европы проявляет осторожность в вопросе принятия Киева в состав организации. Представители ЕС опасаются ослабления их привилегий и полномочий. Плюс ко всему Киев может стать серьезным бременем для европейского бюджета.
Издание подчеркивает, что в Евросоюзе считают план Украины по присоединению к ЕС в течение двух лет нереалистичным.
Украинский премьер Денис Шмыгаль ранее заявил, что Киев рассчитывает пройти путь к вступлению в ЕС менее чем за два года, передает телеканал «360».