Politico: в ЕС считают нереалистичным план Киева по присоединению к объединению за два года

По словам экспертов, «старая гвардия» Европы проявляет осторожность в вопросе принятия Киева в состав организации. Представители ЕС опасаются ослабления их привилегий и полномочий. Плюс ко всему Киев может стать серьезным бременем для европейского бюджета.