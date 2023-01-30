Япония посчитала неприемлемой позицию России по рыбному промыслу у Курил

Токио назвал неприемлемой позицию Москвы по теме рыбного промысла рыбаков из Японии в российской экономической зоне около Курильских островов. Об этом заявил на пресс-конференции генеральный секретарь японского кабмина Хирокадзу Мацуно.
В связи с этим Япония призвала российскую сторону оперативно отреагировать на межправительственные консультации, чтобы можно было приступить к промыслу в кратчайшие сроки, добавил он.
Россия ранее уведомила Японию о невозможности согласовать сроки консультаций по рыбному промыслу из-за антироссийских санкций Токио. Кремль категорически не приемлет любые «протесты» японской стороны в связи с принятым решением, указала накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Япония и Россия заключили договор о сотрудничества в сфере промысла морских живых ресурсов в 1998 году.