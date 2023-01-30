Telegraph: Джонсон предупреждал Путина о санкциях перед началом спецоперации

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предупреждал президента России Владимира Путина о санкциях перед началом СВО. Об этом написала газета Telegraph.
Британский политик в документальном фильме рассказал об «очень долгом и невероятном разговоре» с российским лидером. По словам Джонсона, он пригрозил Путину санкциями со стороны Запада.
Экс-премьер также утверждал, что проведение спецоперации станет катастрофой. Кроме того, он подтвердил готовность оказывать помощь Украине.
Телеканал «360» ранее информировал, что Борис Джонсон высказался о «нормандском формате». По его словам, событие является дипломатической имитацией.