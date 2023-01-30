Подполковник ВС США Дэвис назвал отправку западных танков Киеву «информационной операцией»

Отправка западных танков на Украину является скорее информационной операцией, нежели попыткой Запада помочь ВСУ изменить расклад сил в зоне боевых действий. Об этом заявил подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис.
«Проблема заключается в том, чтобы заставить то, что работает в видеоиграх и на бумаге, функционировать на земле», — отметил он.
По словам Дэвиса, наличие у ВСУ танков НАТО не означает, что они смогут добиться успехов на поле боя. Это огромная информационная операция, подчеркнул военный, усомнившись в эффективности поставляемой на Украину западной военной техники.
Политика США на Украине эскалирует ситуацию и усиливает риск прямого столкновения России и НАТО, что может перерасти в ядерную войну, подытожил Дэвис.