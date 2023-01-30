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Подполковник ВС США Дэвис назвал отправку западных танков Киеву «информационной операцией»

Армия
Подполковник ВС США Дэвис назвал отправку западных танков Киеву «информационной операцией»

Отправка западных танков на Украину является скорее информационной операцией, нежели попыткой Запада помочь ВСУ изменить расклад сил в зоне боевых действий. Об этом заявил подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис.

«Проблема заключается в том, чтобы заставить то, что работает в видеоиграх и на бумаге, функционировать на земле», — отметил он.

По словам Дэвиса, наличие у ВСУ танков НАТО не означает, что они смогут добиться успехов на поле боя. Это огромная информационная операция, подчеркнул военный, усомнившись в эффективности поставляемой на Украину западной военной техники.

Политика США на Украине эскалирует ситуацию и усиливает риск прямого столкновения России и НАТО, что может перерасти в ядерную войну, подытожил Дэвис.

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