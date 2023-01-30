Глава ТРАО Бильгин: Турция намерена к 2030 году стать независимой от поставок газа

На данный момент одним из основных поставщиков газа республике выступает Россия, на долю которой приходится 44% турецкого импорта энергоресурса. При этом Анкара оплачивает некоторую часть полученного топлива в рублях и постоянно ведет переговоры по цене, отмечал ранее министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез.