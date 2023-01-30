Глава ТРАО Бильгин: Турция намерена к 2030 году стать независимой от поставок газа

Цель Турции — достичь к 2030 году независимости от поставок газа, сообщил генеральный директор Турецкой нефтяной корпорации (TPAO) Мелих Хан Бильгин.
По данным 2022 года, республика имела дефицит порядка 90-100 млрд долларов в сфере энергоносителей. Основной причиной сложившейся ситуации является необходимость импортировать топливо, пояснил глава компании. В этих условиях дефицит текущего счета Турции достигает 8-9 млрд долларов. Как подчеркнул Бильгин, страна намерена закрыть его.
На данный момент одним из основных поставщиков газа республике выступает Россия, на долю которой приходится 44% турецкого импорта энергоресурса. При этом Анкара оплачивает некоторую часть полученного топлива в рублях и постоянно ведет переговоры по цене, отмечал ранее министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез.