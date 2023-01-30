Эрдоган: у Макрона нет должной квалификации для руководства Францией

Ранее стало известно, что глава Пятой республики планирует и дальше вести диалог с Россией на фоне конфликта на Украине. Макрон указал на ответственность всех стран за миропорядок, передает телеканал «360». Такое заявление он сделал на торжественном приеме в Елисейском дворце.