Эрдоган: у Макрона нет должной квалификации для руководства Францией

Глава Франции Эммануэль Макрон не имеет соответствующей квалификации для руководства страной. Так считает президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Он обратил внимание на эксплуатацию французским государством африканских. Помимо этого, турецкий лидер обвинил официальный Париж в игнорировании Анкары в отношениях с Афинами в районе Средиземноморья. По словам Эрдогана, Макрон оказался «не честен».
«Человек, который стоит во главе Франции, не обладает квалификацией, чтобы быть главой этого государства», — привели слова Эрдогана колумнисты Star.
Ранее стало известно, что глава Пятой республики планирует и дальше вести диалог с Россией на фоне конфликта на Украине. Макрон указал на ответственность всех стран за миропорядок, передает телеканал «360». Такое заявление он сделал на торжественном приеме в Елисейском дворце.