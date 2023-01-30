Сыгравшая в сериале «Семейка Аддамс» актриса Лиза Лоринг ушла из жизни в 64 года

Американская актриса кино и телевидения Лиза Лоринг скончалась на 65-м году жизни. Печальное известие сообщила ее ближайшая подруга, актриса и продюсер Лори Джейкобсон.
По ее словам, Лоринг перенесла обширный инсульт. Она провела в реанимации три дня. Семья актрисы приняла тяжелое для всех решение отключить ее от аппаратов жизнеобеспечения, не надеясь, что потерпевшая придет в себя.
Лоринг запомнилась зрителям по популярному сериалу «Семейка Аддамс». Также на ее счету такие кинокартины, как «Доктор Килдэр», «Барнаби Джонс», «Остров фантазий», «Кровавое безумие», «Дикая лагуна».