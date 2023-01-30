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Bild: Шольц оказался недоволен поведением главы МИД ФРГ Бербок

Политика
Bild: Шольц оказался недоволен поведением главы МИД ФРГ Бербок

Канцлер Германии Олаф Шольц недоволен ошибками министра иностранных дел Анналены Бербок. Об этом написал таблоид Bild.

Издание со ссылкой на источники отмечает, что в ведомстве канцлера фиксируют все ошибки Бербок. По словам журналистов, Шольц не выступает с открытой критикой в адрес министров. При этом глава правительства был раздражен некоторыми действиями Бербок.

В качестве примера журналисты привели высказывание дипломата, которая призвала к скорейшей поставке танков Украине. После в ведомстве канцлера провели «серьезный разговор» с Бербок. Затем министр вела себя более сдержано.

Телеканал «360» ранее сообщал, что Олаф Шольц исключил поставку истребителей на Украину. По его словам, Берлин категорически не рассматривает этот вопрос.

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