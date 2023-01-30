Опубликованы кадры встречи бизнесмена Пригожина с семьей погибшего бойца ЧВК «Вагнер» Ульяненко

Бизнесмен Евгений Пригожин встретился с родными «вагнеровца» Виктора Ульяненко, который героически погиб в зоне СВО при защите Родины. Пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала кадры встречи с семьей бойца.
Администрация села Красноселькуп Ямало-Ненецкого автономного округа отказалась помочь семье с организацией похорон бойца ЧВК «Вагнер». Родные написали письмо в пресс-службу компании «Конкорд», в котором рассказали о равнодушии местных чиновников. Из-за отказа администрации отцу Виктора Ульяненко пришлось вести тело героически погибшего сына в прицепе собственного автомобиля.
«Ваш сын воевал героически, погиб героически, преступником он не был, порядочный парень из простой русской семьи», — заявил Пригожин во время встречи с родственниками бойца.
Семье Ульяненко вручили медаль «За Отвагу». Мать бойца рассказала о встречах с представителями администрации. Женщина гордится сыном и продолжит борьбу за его светлое имя.
«Мы когда поехали сейчас, они всей администрацией забегали. Я горжусь, пусть хоть что говорят, мы паренька достойного воспитали», — заявила мать Виктора.
Бойцу ЧВК «Вагнер» Виктору Ульяненко из села Красноселькуп было 25 лет. Он отбывал небольшой срок в колонии, когда решил записаться в ряды ЧВК «Вагнер», и отправился защищать Родину. Ульяненко героически погиб в районе Белогоровки недалеко от Соледара 6 декабря.