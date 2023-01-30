Опубликованы кадры встречи бизнесмена Пригожина с семьей погибшего бойца ЧВК «Вагнер» Ульяненко

Бойцу ЧВК «Вагнер» Виктору Ульяненко из села Красноселькуп было 25 лет. Он отбывал небольшой срок в колонии, когда решил записаться в ряды ЧВК «Вагнер», и отправился защищать Родину. Ульяненко героически погиб в районе Белогоровки недалеко от Соледара 6 декабря.