МИД России: Вашингтон оказался на грани прямого столкновения с Москвой

Вашингтон предпринимает усилия, направленные на решение «русского вопроса», и балансируют на грани прямого столкновения, заявил РИА Новости заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
По его словам, США «самым грубым и циничным образом» нарушают положения ДСНВ, а их стремление решить так называемый «русский вопрос» через агрессивное сдерживание «балансирует на грани прямого столкновения США и НАТО с Россией».
Ранее экс-глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что слабость и некомпетентность президента США Джо Байдена привели мир на край третьей мировой войны.