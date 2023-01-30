В Словении задержали двух иностранцев по подозрению в шпионаже в пользу России

Спецслужбы задержали в Словении двух иностранцев. Их подозревают в шпионаже в пользу России, пишет ТАСС. Подробности уточняются.
Суд ранее приговорил к тюремным срокам двух шведов по обвинению в пользу РФ. Один из фигурантов проведет в заключении девять лет и девять месяцев, второй — всю жизнь.
По данным следствия, старший из братьев смог получить доступ к тайной информации, потому что работал в структурах безопасности и вооруженных силах страны. Всего шпионы передали России более 100 секретных документов.