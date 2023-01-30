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Рябков объяснил важность исключения темы обмена заключенными из публичной плоскости

Политика
Рябков объяснил важность исключения темы обмена заключенными из публичной плоскости

Тема обмена заключенными, в том числе с Соединенными Штатами, не должна фигурировать в публичной плоскости. Такой точки зрения придерживается замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Дипломат обратил внимание, что речь идет о деликатной материи, которая влияет на жизни людей и «любит тишину».

«Это понятно, ведь речь идет об арестованных и удерживаемых за вполне определенные действия, например, по обвинению в шпионаже, контрабанде наркотиков, а если говорить о наших в США, то по политическим мотивам либо преднамеренно сфабрикованным уголовным делам», — цитирует Рябкова РИА Новости.

Замглавы российского МИД также сообщил о планах Москвы и Вашингтона продолжить диалогу по таким вопросам.

По информации телеканала «360», отношения России и США в прошлом году оказались практически заморожены. При этом сохранились контакты на уровне спецслужб и оборонных ведомств.

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