Рябков объяснил важность исключения темы обмена заключенными из публичной плоскости

Тема обмена заключенными, в том числе с Соединенными Штатами, не должна фигурировать в публичной плоскости. Такой точки зрения придерживается замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
Дипломат обратил внимание, что речь идет о деликатной материи, которая влияет на жизни людей и «любит тишину».
«Это понятно, ведь речь идет об арестованных и удерживаемых за вполне определенные действия, например, по обвинению в шпионаже, контрабанде наркотиков, а если говорить о наших в США, то по политическим мотивам либо преднамеренно сфабрикованным уголовным делам», — цитирует Рябкова РИА Новости.
Замглавы российского МИД также сообщил о планах Москвы и Вашингтона продолжить диалогу по таким вопросам.
По информации телеканала «360», отношения России и США в прошлом году оказались практически заморожены. При этом сохранились контакты на уровне спецслужб и оборонных ведомств.