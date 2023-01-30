Авторы The Washington Post выяснили, когда Украине стоит ждать танки Abrams из США

Руководство США отправит танки Abrams Украине в конце текущего или начале следующего года. Так считают обозреватели The Washington Post Карен Де Янг, Дэн Ламоти и Лавдей Моррис.
Причина «задержки» заключается в комплектации бронетехники. Авторы выяснили, что вариант Abrams M1A2, предназначенный для экспорта, у американских властей на данный момент отсутствует. Его соорудят без брони, состоящей из обедненного урана.
Помимо этого, на столь длительный срок влияет трудность полевого ремонта подобных танков. Официальный Вашингтон будет вынужден рассчитать комплектацию поставок, которые включат в себя необходимые запчасти.
Ранее подполковник армии США Дэниел Дэвис счел отправку танков Киеву своеобразной «информационной операцией», которая не имеет отношения к вероятным успехам на линии фронта. Такое заявление военный сделал в интервью Breitbart.