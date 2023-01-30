Марочко: Украина перебрасывает дополнительные силы под Часов Яр в районе Бахмута

Киев перебрасывает в район Часова Яра дополнительные силы. Украинские военные усиливают позиции, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке, военный эксперт Андрей Марочко.
«В районе населенного пункта Часов Яр отмечено усиление украинских позиций», — указал со ссылкой на источники Марочко.
Вооруженные силы Украины укрепляют старые фортификационные сооружения и возводят новые, отметил подполковник в отставке. Оборудуются огневые точки и выставляются минные заграждения.
Бахмут находится на подконтрольной Украине части ДНР, недалеко от Горловки. Город является важным для снабжения украинской группировки в Донбассе транспортным узлом. На Бахмутском направлении идут ожесточенные бои. Город штурмуют бойцы ЧВК «Вагнер».