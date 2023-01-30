Самоходный миномет 2С4 «Тюльпан» уничтожил боекомплект ВСУ на Донецком направлении

Бойцы 1-й Славянской бригады с помощью миномета 2С4 «Тюльпан» поразили боекомплект ВСУ в укрепрайоне на Донецком направлении. Видео попадания 240-миллиметрового снаряда в укрепление опубликовало РИА Новости.
Минометный расчет получил координаты расположения противника от оператора-корректировщика. После этого 240-миллиметровый снаряд «Тюльпана» пробил перекрытия и поразил боекомплект украинских военных.
Миномет 2С4 «Тюльпан» считается самым мощным минометом в мире и единственным подобным вооружением калибра 240 мм. Дальность стрельбы составляет десть километров.
В «Ростехе» ранее сообщили, что «Тюльпаны» продолжают поступать в войска, как и тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек», САУ «Малка», «Мста-С», «Акация» и «Гиацинт-С», танками Т-72Б3М, Т-72Б3, Т-90М, Т-80БВМ и другим вооружением.