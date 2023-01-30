Самоходный миномет 2С4 «Тюльпан» уничтожил боекомплект ВСУ на Донецком направлении

В «Ростехе» ранее сообщили, что «Тюльпаны» продолжают поступать в войска, как и тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек», САУ «Малка», «Мста-С», «Акация» и «Гиацинт-С», танками Т-72Б3М, Т-72Б3, Т-90М, Т-80БВМ и другим вооружением.